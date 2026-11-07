Repartidor de Uber Eats resulta lesionado tras choque contra automóvil en Ortiz Mena

Un repartidor de la plataforma Uber Eats resultó lesionado luego de protagonizar un choque entre su motocicleta y un automóvil Volkswagen Virtus, en el cruce del bulevar Ortiz Mena y calle Maryland.

El accidente ocurrió cuando la conductora del vehículo circulaba de norte a sur por los carriles centrales del bulevar y, al llegar al citado cruce, presuntamente le cortó la circulación al motociclista, quien transitaba en el mismo sentido, pero por la lateral.

Tras el impacto contra el costado derecho del automóvil, el repartidor salió proyectado y cayó sobre el pavimento, lo que le provocó lesiones en la rodilla izquierda y la muñeca del mismo lado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte y del deslinde de responsabilidades.