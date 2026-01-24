Reparará JMAS Chihuahua caja de válvulas en la avenida Mirador este próximo lunes

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, informó que el próximo lunes 26 de enero llevará a cabo los trabajos de reparación de una caja de válvulas ubicada en la avenida Mirador y calle Lisboa, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Las labores se realizarán en un horario de 22:00 horas del lunes, a las 5:00 horas del martes 27 de enero, periodo durante el cual se ejecutarán maniobras especializadas para la rehabilitación del sistema.

Derivado de estos trabajos, la circulación vehicular en sentido sur a norte de la avenida Mirador se verá parcialmente afectada, específicamente en el carril de alta velocidad, el cual permanecerá cerrado por un periodo aproximado de 15 días, tiempo necesario para permitir el fraguado adecuado del concreto.

La JMAS Chihuahua exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y respetar la señalización preventiva que será colocada en el lugar de los trabajos; además, agradece la comprensión de los conductores por las molestias temporales que estas labores puedan ocasionar.