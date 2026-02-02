Renuncia no borra señalamientos: Jorge Soto sobre salida de Adán Augusto del Senado

El diputado y vocero del PAN municipal Jorge Soto se pronunció sobre la renuncia de Adán Augusto López Hernández a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, señalando que la decisión no disipa los señalamientos políticos que pesan sobre el excoordinador.

Soto sostuvo que la salida de López Hernández del cargo legislativo no elimina el “lastre político” que representa para Morena, y subrayó que persisten cuestionamientos públicos relacionados con la actuación de su exsecretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador de Tabasco. En ese contexto, consideró que lo conducente sería que el senador comparezca ante la Fiscalía General de la República para aclarar los hechos.

El legislador advirtió que, si Morena pretende cerrar el capítulo únicamente con una renuncia administrativa, el cálculo es equivocado, pues López Hernández seguirá siendo un actor político señalado y con presencia pública. Asimismo, afirmó que estarán atentos a la eventual reincorporación del excoordinador a tareas territoriales y electorales.

Finalmente, Soto alertó que cualquier intento de trasladar prácticas irregulares a procesos electorales —en referencia a presuntas estrategias de operación política— será observado y denunciado, al tratarse de un asunto de interés nacional que impacta la legalidad y la competencia democrática.