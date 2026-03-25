Regresa diputada Joss Vega a secundaria en la que estudió para entregar mobiliario

La diputada local por el Distrito 15, Joss Vega, tuvo la oportunidad de regresar a la Secundaria Estatal 3008 “Benito Juárez García”, de la cual egresó, con el objetivo de aportar a la mejora de las instalaciones y hacer entrega de un mobiliario solicitado un par de semanas atrás.

“Una servidora salió de esta secundaria y por supuesto que para mí me da mucho orgullo volver a esta secundaria, volver a ver estas instalaciones”, externó Vega Vargas durante la entrega de 20 butacas solicitadas por parte de las autoridades escolares anteriormente en una visita previa.

“Siéntanse muy orgullosas y muy orgullosos de pertenecer a esta secundaria porque de esta secundaria han salido grandes personalidades, grandes profesionistas y personas que le hacen mucho bien a nuestra capital, a nuestro estado, a nuestro país”, subrayó la integrante del Partido Acción Nacional (PAN).

Al tiempo, reconoció la gran labor que diariamente realizan las y los docentes del plantel, así como el esfuerzo que hacen para formar a personas de bien. Asimismo, se comprometió a seguir impulsando la educación no solo en dicha secundaria, sino en todas las escuelas del Distrito al que representa.