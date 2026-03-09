“Reglas que puso Morena a aspirantes ya las rompieras todas”

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno indicó que las reglas que impuso Morena para quienes aspiran a una candidatura ya ha sido prácticamente violadas por sus militantes.

Ello en relación al Consejo Nacional que se realizó el fin de semana por Morena, en donde se dio apertura para que aspirantes hagan promoción.

“Lo que vi es que les pusieron unas reglas, llama la atención, pues que si uno ve, de esas 10 reglas que les pusieron, pues prácticamente ya las violaron todas, pero que lo deberían de haber hecho desde antes o explicarles pues que el juego tendrá que volver a empezar para que puedan respetar las reglas que ya violan”.