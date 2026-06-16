Registra SSPE 205 accidentes durante la segunda semana de junio

Un total de 205 accidentes viales se registraron en Chihuahua durante la segunda semana de junio, dejando además 27 personas lesionadas tan solo en los percances ocurridos durante el fin de semana, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que atribuyó gran parte del riesgo en las carreteras y vialidades al exceso de velocidad.

De acuerdo con el reporte correspondiente al periodo del 8 al 14 de junio de 2026, durante el fin de semana se contabilizaron 95 accidentes de tránsito, los cuales dejaron un saldo de 27 lesionados.

Como parte de las acciones preventivas implementadas para reducir los riesgos en las vialidades, la Subsecretaría de Movilidad de la SSPE desplegó diversos puntos del Operativo Radar en zonas estratégicas, detectando un total de 246 infracciones por exceso de velocidad.

La dependencia destacó que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores asociados a los accidentes viales, ya que disminuye la capacidad de reacción de los conductores y aumenta la gravedad de las lesiones en caso de una colisión.

Por ello, Gilberto Loya titular de la SSPE, exhortó a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad establecidos, evitar distracciones al volante, utilizar el cinturón de seguridad y mantener una conducción preventiva para proteger la integridad de todas las personas que utilizan las vías de comunicación.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado continuará con acciones para fortalecer la prevención y la vigilancia vial, con el objetivo de reducir el riesgo para conductores y fomentar la movilidad segura en beneficio de las y los chihuahuenses.