Refuerzan SSPE y Tribunal Superior de Justicia estrategia de reinserción para adolescentes infractores

Con el objetivo de optimizar la operatividad y fortalecer el marco normativo de los Centros de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), encabezó una mesa de trabajo interinstitucional.

A través de la Dirección General Jurídica y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la SSPE busca consolidar una estrategia integral que no solo garantice la seguridad en los centros, sino que impulse una verdadera reincorporación social y familiar de las y los jóvenes.

Durante el encuentro, las autoridades se centraron en la reglamentación de los procesos operativos, asegurando que cada acción esté alineada con el respeto a los derechos humanos y la justicia especializada.

Participaron, Omar Tinoco, titular de la Dirección Jurídica; Claudia Juárez Porras, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia; Ernesto Armendáriz, juez especializado en justicia para adolescentes, así como personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la SSPE

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera transversal para garantizar un entorno de legalidad y desarrollo para la juventud chihuahuense.