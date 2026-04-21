Refuerza SSPE seguridad en Ceresos femeniles con revisión extraordinaria en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2, en Ciudad Juárez, como parte de las acciones permanentes para garantizar el orden y la seguridad en el sistema penitenciario.

El secretario Gilberto Loya destacó que este operativo se realizó de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, fortaleciendo la estrategia interinstitucional para mantener la gobernabilidad, estabilidad y control al interior de los centros penitenciarios.

La intervención inició a primeras horas del día y fue encabezada por autoridades del sistema penitenciario estatal, con la participación de 60 elementos de la SSPE, así como personal de fuerzas federales, sumando un importante despliegue operativo.

Gilberto Loya informó que durante la revisión se inspeccionaron los módulos A, B, C, D, E y F, así como las áreas de prisión preventiva, maternal, gestacional, cocina y talleres, abarcando un total de 386 personas privadas de la libertad y 146 estancias.

Como resultado del operativo, no se localizaron objetos prohibidos, lo que refleja el fortalecimiento de los controles internos y la supervisión constante en estos espacios.

Asimismo, reiteró que las revisiones extraordinarias forman parte de una política de prevención y control que busca evitar riesgos, detectar irregularidades y garantizar condiciones seguras tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de continuar implementando operativos coordinados y permanentes que contribuyan a la seguridad y estabilidad del sistema penitenciario en Chihuahua.