Ante los recientes acontecimientos registrados en el municipio de Aldama, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, implementó acciones preventivas y de vigilancia en los accesos a la capital, con personal táctico, apoyados con la tecnología de PECUU, con el objetivo de preservar la seguridad y tranquilidad de las familias chihuahuenses.

Como parte de estas acciones, se instaló un filtro de revisión y prevención sobre la carretera Chihuahua-Aldama, a la altura de la colindancia entre ambos municipios, específicamente en el cruce con el Libramiento Oriente, donde se busca detectar y prevenir el ingreso de personas que pudieran estar relacionadas con hechos delictivos o que porten armas de fuego.

Además de los agentes de grupos de reacción como K9 y Equipo de Proyectos Especiales (EPE), la vigilancia se refuerza con los drones de la Unidad de Operaciones Aéreas y la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) complementan las labores de vigilancia y monitoreo desde distintos puntos.

Estas acciones se suman a los patrullajes preventivos y al reforzamiento de la presencia policial que se mantiene en diferentes sectores de la ciudad, como parte de la estrategia permanente de seguridad de la corporación.

Con este tipo de operativos, el Gobierno Municipal busca proteger a las familias de Chihuahua y mantener condiciones de seguridad para quienes habitan y transitan por la capital, además de trabajar en coordinación con las autoridades que integran la Mesa de Seguridad Regional para fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante cualquier situación que pudiera presentarse.