Refuerza DSPM operativos y recupera motocicletas con reporte de robo

Como parte de las estrategias de seguridad que implementa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, agentes de grupos especiales y del turno ordinario realizan revisiones constantes de motocicletas, lo que ha permitido la recuperación de unidades que cuentan con reporte de robo.

Como resultado de estas acciones, durante el año 2025 se logró la recuperación de 334 vehículos con reporte de robo, de los cuales 64 fueron motocicletas.

A través de filtros de revisión y patrullajes ordinarios, los elementos verifican placas y números de serie para confirmar que los vehículos no tengan reporte de robo y que no sean utilizadas para transportar alguna sustancia nociva.

En caso de detectarse alguna irregularidad, se procede al aseguramiento de la unidad y a la detención del conductor por la portación de un vehículo con reporte de robo.

Con estas acciones de vigilancia que se mantienen de manera permanente, se busca evitar que dichos vehículos sean utilizados en la comisión de delitos o faltas administrativas.

El Gobierno Municipal, reitera su compromiso con las familias chihuahuenses de proteger su patrimonio y de ofrecer entornos más seguros que les permitan transitar con libertad por la ciudad.