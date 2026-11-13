Refuerza DSPM la vigilancia para prevenir robos a comercios de Chihuahua Capital

El operativo especial concentra los recorridos preventivos en gaseras, gasolineras, tiendas OXXO y comercios de colonia

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) desplegó un operativo especial para prevenir robos a establecimientos comerciales y reforzar la presencia policial en distintas colonias de Chihuahua Capital.

Cada célula operativa se integra con una unidad policial de cada distrito. Esta coordinación permite reforzar la vigilancia en las zonas comerciales y sus alrededores mediante recorridos preventivos en gaseras, gasolineras, tiendas OXXO y comercios de colonia.

Durante los recorridos, las y los policías mantienen contacto directo con comerciantes y trabajadores para conocer sus necesidades de seguridad y facilitar el reporte oportuno de situaciones que requieran atención policial.

La DSPM recuerda que, ante un robo en curso o cualquier emergencia, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del 9-1-1.