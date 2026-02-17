Reforzarán seguridad para choferes de camión; se reúne Julio Salas con concesionarios

En atención a las inquietudes y peticiones de concesionarios y choferes del servicio de transporte público, el director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, se reunió con ellos para elaborar un plan de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en el desempeño de su labor.

Durante el encuentro se escucharon sus preocupaciones y necesidades en materia de seguridad. En respuesta, el comisario planteó dos estrategias para reforzar la vigilancia, particularmente en zonas de mayor incidencia.

Las y los participantes formalizaron, mediante su firma, el compromiso de colaborar con la autoridad dentro de sus posibilidades.

El alcalde Marco Bonilla ha sido claro en la instrucción de contar con una Policía más cercana y próxima a la ciudadanía, brindando atención oportuna ante cada situación que se presente. Con estas acciones se refrenda dicho compromiso.