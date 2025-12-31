Reforzar salud mental de la policía, entre las estrategias de los 100 días: DSPM

Como parte de las estrategias para reforzar la seguridad en la ciudad de Chihuahua, se diseñó un plan de 100 días de acciones que deberá de entrar en vigor a partir de mañana 1 de enero por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, misma que contará con el respaldo del Estado (AEI) y Federación (Sedena y Guardia Nacional).



Julio César Salas, director de la Policía Municipal informó en esta semana que ya tiene el documento en el cual se plasman las acciones por realizar, en las que menciona la permanencia de las siete células BOI.

Novedades

El comisario agregó que desde el ISSCUU se agregó una habilidad más para las pruebas hechas a policías, y esta será la de la salud mental.



El también policía comentó que hasta este 2025 había siete habilidades, por lo que ahora se les agrega reforzar las capacitaciones en dar atención a su salud mental.



Equipos Especiales

No obstante en temas operativos a demás de las Células BOI, el jefe de los municipales, puntualizó que el reforzamiento en la zona norte no cambia, pero en la zona sur, por los recientes hechos violentos, también se incrementará la presencia de fuerzas policiales.