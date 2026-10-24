Recuperan en el Teófilo Borunda camioneta robada afuera de local de comida

CHIHUAHUA, CHIH. — Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal localizaron y recuperaron una camioneta que contaba con reporte de robo desde el pasado martes, tras haber sido sustraída afuera de un establecimiento de comida ubicado en el cruce de las avenidas 20 de Noviembre y Pacheco.

El automotor, una pick up Nissan Frontier de color blanco, fue hallado abandonado sobre la lateral del bulevar Teófilo Borunda y la privada de Juárez. Al momento de la revisión por parte de los agentes preventivos, la unidad no presentaba daños mayores, detectándose únicamente la falta de la batería.

Los oficiales municipales aseguraron la zona y levantaron el acta correspondiente para posteriormente poner el vehículo a disposición de la autoridad competente, a fin de realizar los trámites legales y proceder con la entrega a su propietario.