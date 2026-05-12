Recupera AEI Occidente motoneta con reporte de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, localizaron una motoneta de la marca Italika robada, en la calle Río Bravo y Río Urique de la colonia Lerdo, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Durante los recorridos de inspección y búsqueda de vehículos con reporte de robo, detectaron dicho automotor y al revisar los números de serie, resultó que había sido reportado el día 05 de mayo del 2026, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La motoneta de color naranja con negro, sin placas de circulación recuperada, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, para ponerla a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos para las indagatorias correspondientes.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.