Recupera AEI en Nuevo Casas Grandes vehículo robado en Ciudad Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, aseguraron un vehículo de la marca Chevrolet línea 1500, color rojo, modelo 2000, con reporte de reporte de robo, en Ciudad Juárez.

La recuperación del vehículo con reporte interpuesto el 26 de febrero del 2000, fue ayer viernes, en la intersección de las calles Tecnológico y Aznar, de la colonia PRI, en la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

El vehículo quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, quien continuará con la investigación correspondiente y notificará al legítimo propietario la devolución del mismo, acreditando la propiedad.