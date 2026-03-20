Recupera AEI en Balleza pick up con reporte de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recuperaron una camioneta tipo pick up, marca Ford, línea Lobo, modelo 2009, de color gris, que contaba con reporte de robo.

La unidad fue asegurada la tarde de ayer jueves, a la altura del kilómetro 69, de la carretera que conduce de la localidad de Casita a la comunidad de El Vergel, en el municipio de Balleza, en donde estaba abandonada.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones y diligencias correspondientes.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.