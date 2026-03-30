Recupera AEI camioneta Envoy robada en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recuperaron una camioneta de la marca GMC, línea Envoy, modelo 2005, reportada como robada el pasado viernes 27 de marzo en la ciudad de Parral.

Derivado del reporte, los policías investigadores desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar dicho automotor, abandonado, en la calle Del Codo, en la colonia Jorge Leyva.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público que integra la carpetea de investigación y que realizará las diligencias para la posterior entrega a su propietario.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.