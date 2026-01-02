Recuerdan a 88 elementos de la Policía Municipal caídos en cumplimiento de su deber

En el marco del Día Internacional del Policía, el comisario Julio Salas y el alcalde suplente, René Chavira, encabezaron la guardia de honor en las instalaciones de la Comandancia Sur para conmemorar a 88 policías municipales caídos en cumplimiento de su deber.

Asimismo, el director de Seguridad Pública Municipal, agradeció las labores que desempeñan diariamente los uniformados quienes son capaz de dar la vida por el bien de los demás.

En este festejo a policías municipales, les realizaron diferentes actividades recreativas para los elementos y sus familias en donde se tuvo: jalón de cuerda, carrera de costales, box, basquetbol, futbol, entre otras.