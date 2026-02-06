Reconoce Saúl Mireles liderazgo y trabajo del Consejo Coordinador Empresarial en Cuauhtémoc

El diputado del Partido Acción Nacional por el Distrito 14, Saúl Mireles, reconoció públicamente el trabajo, la dedicación y el compromiso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cuauhtémoc, destacando la importante labor realizada durante la gestión encabezada por el Ing. Carlos Rafael Martínez Barriga.

El legislador resaltó que, bajo su liderazgo, el Consejo Coordinador Empresarial se consolidó como un organismo clave para el impulso del desarrollo económico, el fortalecimiento del sector productivo y la generación de oportunidades para la región. “Reconocemos el esfuerzo, la visión y el compromiso de Carlos Martínez, quien desempeñó un gran papel al frente del CCE, siempre privilegiando el diálogo y el trabajo coordinado en beneficio de Cuauhtémoc”, expresó.

Asimismo, Mireles extendió una felicitación y sus mejores deseos de éxito al Arq. Luis Carlos Espinoza Mundo, quien asume la presidencia del organismo, confiando en que dará continuidad a los proyectos y asumirá esta encomienda con responsabilidad, profesionalismo y compromiso con el sector empresarial.

Finalmente, el diputado refrendó su disposición de mantener una relación cercana y de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial, reiterando que cuentan con un aliado desde el Congreso del Estado para impulsar iniciativas que fortalezcan la economía, promuevan la inversión y contribuyan al bienestar de las familias de Cuauhtémoc.