Reconoce la Asociación de Hoteles y Moteles el avance de la Torre Centinela

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, recibió este día a integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles, quienes realizaron una visita y recorrido por las instalaciones de la Torre Centinela, con el objetivo de conocer de primera mano la infraestructura tecnológica y operativa que respalda la estrategia de seguridad en la entidad.

Durante el encuentro, el secretario de Seguridad Pública del Estado destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el sector empresarial, particularmente con quienes forman parte de la industria turística, al ser aliados estratégicos en la construcción de entornos seguros para visitantes y residentes.

Rogelio González Alcocer, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, reconoció el avance en la obra de la Torre Centinela, que será en beneficio para la seguridad con apoyo de videovigilancia, análisis táctico y respuesta operativa.

Durante el recorrido, los empresarios conocieron lo que será el funcionamiento del sistema de monitoreo y las capacidades de análisis en tiempo real y los mecanismos de coordinación interinstitucional que permiten una reacción oportuna ante cualquier eventualidad.

La SSPE refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta con todos los sectores productivos y sociales, fortaleciendo la confianza, la prevención y la seguridad como pilares para el desarrollo económico y la tranquilidad de las familias chihuahuenses.