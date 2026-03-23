Recibe sentencia privativa de la libertad por el delito de amenazas en Parral

A través de un procedimiento especial abreviado, la Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo una sentencia condenatoria de 10 meses y 20 días de prisión, dictada en contra de Jesús Alberto F. B., por el delito de amenazas, que cometió el 24 de agosto de 2024 en la ciudad de Parral.

Derivado del cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, el hoy sentenciado solicitó la terminación anticipada del proceso penal seguido en su contra, y aceptó su responsabilidad por los cargos que se le imputaron.

Las investigaciones ministeriales establecen que, Jesús Alberto F. B. amenazó a dos menores de edad con hacerle daño a su abuelo y a su madre, a quien directamente le dijo que la privaría de la vida.

Tras el análisis de los antecedentes, el Órgano jurisdiccional que atendió la causa penal, le dictó la referida pena privativa de la libertar, y lo condenó al pago de 37 mil 014 pesos por concepto de la reparación del daño y dos multas por un monto total de 17 mil 371 pesos.

Cabe mencionar que el imputado, enfrenta otra causa penal por intentar asesinar a un elemento de la Agencia Estatal de Investigación un día después de que ocurrieron los hechos por los que fue sentenciado.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de otorgar justicia a las víctimas de los delitos, así como de aplicar el castigo a los responsables de cometerlos.