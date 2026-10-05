Recibe sentencia por delitos contra la salud en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur por conducto de la Agencia del Ministerio Público, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Demian Alberto P.C. y/o Luis Alberto P.C., por el delito de narco menudeo con fines de comercio.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 13 de junio de 2023, el hoy sentenciado fue detenido en flagrancia, en posesión de tres envoltorios tipo ziploc que contenían 704.80 miligramos de metanfetamina, los cuales pretendía comercializar.

Ante la carga probatoria expuesta por esta representación social, el imputado solicitó la terminación anticipada del proceso penal seguido en su contra mediante un procedimiento especial abreviado, en el que aceptó su responsabilidad penal en dichos hechos.

Con dicho antecedente, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió imponerle la referida pena privativa de la libertad, la cual purgará en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Cuatro.

Gracias al trabajo del Ministerio Público de esta representación social, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso de trabajar en el combate a la impunidad y persecución de los delitos.