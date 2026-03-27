Recibe sentencia de 6 meses de prisión por robo a OXXO en la Avenida Nueva España

• Suma ocho sentencias por hechos delictivos de similar naturaleza

Los Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de seis meses de prisión, dictada en contra del Aarón C. P., por el delito de robo a local comercial.

El ahora sentenciado se acogió a un procedimiento abreviado para recibir del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2993/2025, la sentencia que purgará en prisión

Ante la carga probatoria que expuso esta representación social admitió su responsabilidad penal por el ilícito que cometió el 23 de julio del año 2025, cuando se apoderó de mil 808 pesos de la caja registradora de una tienda OXXO de la avenida Nueva España, en esta ciudad de chihuahua.

Cabe señalar que esta es la octava sentencia de prisión que se dicta en contra de Aarón C. P., por delitos de la misma naturaleza.

Con lo anterior y gracias al trabajo de esta Fiscalía, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos, que afectan al sector comercial, con el que existe plena coordinación para combatir los robos.