Recibe DSPM más de 56 llamadas al 9-1-1 por incidencias derivadas al frío

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, informó que de las 00:00 hasta las 17:00 horas, al 9-1-1 se recibieron 56 llamadas referentes a incidencias por bajas temperaturas.
Policías Municipales atendieron a 30 personas tiradas en vía pública y 26 en situación de calle, según los reportes al números de emergencia.
El jefe de la policía capitalina, manifestó que los Distritos con más incidencias fueron:
1. Distrito Zapata: 16 reportes
2. Distrito Villa: 13 reportes
3. Distrito Morelos: 12 reportes
4. Distrito Colón: 8 reportes
5. Distrito Ángel: 5 reportes
6. Distrito Diana: 2 reportes