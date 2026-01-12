Recibe DSPM más de 56 llamadas al 9-1-1 por incidencias derivadas al frío

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, informó que de las 00:00 hasta las 17:00 horas, al 9-1-1 se recibieron 56 llamadas referentes a incidencias por bajas temperaturas.

Policías Municipales atendieron a 30 personas tiradas en vía pública y 26 en situación de calle, según los reportes al números de emergencia.



El jefe de la policía capitalina, manifestó que los Distritos con más incidencias fueron:

1. Distrito Zapata: 16 reportes

2. Distrito Villa: 13 reportes

3. Distrito Morelos: 12 reportes

4. Distrito Colón: 8 reportes

5. Distrito Ángel: 5 reportes

6. Distrito Diana: 2 reportes