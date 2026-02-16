Recibe diputada Brenda Ríos visita técnica para avanzar en sesión sobre el relleno sanitario.

En reunión celebrada hoy con vecinas y vecinos del relleno sanitario, así como con integrantes de la Comisión de Obras Públicas, la diputada Brenda Ríos dio seguimiento puntual a la problemática que afecta a las familias de la zona y exigió que se respete el acuerdo del Pleno para sesionar en el lugar.

Durante el encuentro, donde las y los vecinos estuvieron representados por la legisladora señaló que lo expuesto deja claro el sentir ciudadano ante la falta de soluciones reales.

“Como pudieron escuchar, aquí está el sentir de los vecinos. Y aunque algunos pretendan confundir el control parlamentario, que es un deber constitucional de esta Legislatura, con un show, lo que acabamos de escuchar es la realidad de lo que está ocurriendo en Chihuahua”, expresó.

Brenda Ríos subrayó que a las y los vecinos se les ha postergado una respuesta en repetidas ocasiones, pese a que existe un acuerdo del Pleno adoptado cuando se solicitó que este asunto fuera turnado a la Comisión de Obras Públicas.

Indicó que argumentar que no existen condiciones técnicas o logísticas para sesionar en el relleno sanitario contradice dicho acuerdo político y representa una falta de respeto al propio Pleno.

“La problemática no es técnica, es una estrategia de dilación. Así lo explicaron con claridad los vecinos: el tema ha pasado de mano en mano, desde el alcalde hasta distintos funcionarios, sin una solución de fondo”, afirmó.

Como resultado de la exigencia y del acompañamiento a las y los vecinos, la diputada logró que la secretaria técnica de la Comisión de Obras Públicas realice una visita el próximo 25 de febrero, con el objetivo de establecer formalmente la fecha en que se llevará a cabo la sesión de la Comisión en el relleno sanitario.