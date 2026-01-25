Reanuda Bowí operación de la Ruta UACH Campus II

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que a partir de este lunes 26 de enero se reanuda la operación de la ruta universitaria del sistema Bowí.

Dicho servicio brinda atención a la comunidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el norte de la ciudad, y tiene como objetivo facilitar la movilidad de estudiantes, personal docente y administrativo.

La ruta parte desde la Terminal Norte y recorre el circuito universitario, con paso por 10 paraderos y la estación Lince, lo que permite el acceso a las distintas facultades del Campus II.

El horario de operación será de lunes a viernes, con primera salida a las 6:30 horas y última salida a las 20:40 horas.

Los sábados, el servicio iniciará a las 6:30 horas y concluirá a las 14:40 horas.

La tarifa de esta ruta cuenta con un descuento del 50 por ciento para quienes cuenten con la tarjeta preferencial de estudiante del sistema Bowí.

Para mayor información sobre el servicio, horarios o aclaraciones, se encuentra disponible la línea de atención vía WhatsApp BowíChat al número (614) 512-93-86.