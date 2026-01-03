Realizan primera donación multiorgánica del año en el Hospital Central

-A través de la atención de MediChihuahua, dos pacientes recibieron una nueva esperanza de vida

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), como parte de la atención médica integral de MediChihuahua, informó la realización con éxito de la primera donación multiorgánica de 2026 en la entidad, en beneficio de dos personas.

Tras el gesto solidario de la familia de una paciente de 53 años con muerte encefálica, el equipo de especialistas del Hospital Central activó los protocolos de trasplante para dar una nueva oportunidad a una mujer de 37 años de edad, quien tras recibir uno de los riñones procurados, podrá reintegrarse a una vida plena y productiva.

Además, a un hombre de 56 años de edad, receptor del segundo riñón, quien gracias a este acto, mejorará su pronóstico de salud.

A partir de las 15:00 horas del viernes, médicos especialistas iniciaron las cirugías simultáneas en los quirófanos del Hospital Central, procedimiento que no solo resalta el compromiso y la capacidad técnica del personal médico y de enfermería, sino que posiciona a Chihuahua como el segundo estado a nivel nacional en registrar una donación de este tipo en lo que va del año.

Además de los riñones, la donación incluyó dos córneas, piel y tejido músculo esquelético, los cuales han sido puestos a disposición del Centro Nacional de Trasplantes para beneficiar a más personas en lista de espera.

La Dirección Médica del nosocomio externó su respeto y reconoció la valentía de la familia de la donadora en un momento de dolor, pues su altruismo hoy se convierte en una nueva posibilidad de vida para una mujer y un hombre.

Este logro fue obtenido gracias al programa MediChihuahua, el cual garantiza la atención integral del paciente sin derechohabiencia al cubrir enteramente el costo de la atención.

La Secretaría de Salud llama a la población a recordar la importancia de ser donantes de órganos, pues los resultados de esta práctica pueden salvar vidas.