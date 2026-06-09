Realizan operativo por aire y tierra en Gómez Farías y Madera para buscar a personas desaparecidas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, participaron en un operativo por aire y tierra, efectuado en los municipios de Gómez Farías y Madera, en seguimiento a carpetas de investigación de personas ausentes y/o desaparecidas, así como para la persecución de los delitos.

Las acciones también contaron con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y del Ejército Mexicano; se utilizaron diversos vehículos y un helicóptero para recorrer la zona serrana que se encuentra en las comunidades La Martha, Porvenir del Campesino, Peña Blanca y Alamillo.

También se dio seguimiento a denuncias anónimas y se efectuaron revisiones aleatorias, entrevistas a lugareños, y la pega de pesquisas de personas con reporte de ausencia y/o extravío.

Personal de la Fiscalía General del Estado, continuará con estas acciones en diversos sectores de la región, por lo que se solicita la colaboración ciudadana, para que, en caso de contar con información relevante, se comunique al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.