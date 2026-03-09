Realizan Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno

Este lunes se llevó a cabo reunión de Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno, para el análisis de la incidencia delictiva del fin de semana.

La reunión estuvo encabezada por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, acompañado del fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno y del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Migración (INM), entre otras instancias.