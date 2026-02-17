Realizan con éxito exposición de productos elaborados en la Escuela de Artes y Oficios

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que se llevó a cabo la primera exposición y venta de productos elaborados por usuarias y usuarios de la Escuela de Artes y Oficios (EAO), quienes aprovechan estos espacios para dar a conocer sus creaciones y generar ingresos en beneficio propio y de sus familias.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que el evento se realizó en la planta baja del Edificio Héroes de la Revolución, donde se registró una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, que aprovechó la ocasión para adquirir obsequios con motivo del Día del Amor y la Amistad.

Asimismo, recordó que uno de los objetivos de la SDHyBC es brindar estantes para la comercialización de diversos productos, lo que permite que las y los participantes obtengan el 100 por ciento de las ganancias por la venta de sus artículos, las cuales pueden reinvertir para continuar produciendo o destinar a la economía de sus hogares.

Loera agregó que se proyecta realizar exhibiciones de manera mensual, y adelantó que el próximo evento está previsto para el viernes 13 de marzo, por lo que invitó a las y los chihuahuenses a conocer el talento de las personas con discapacidad que acuden a la EAO y apoyar su esfuerzo.

Finalmente, señaló que quienes no tuvieron la oportunidad de asistir a esta exposición pueden acudir directamente a la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en la calle 70 sin número, en el fraccionamiento Salud, donde podrán conocer el trabajo que se realiza en los diferentes talleres y adquirir los productos de manera directa.