Realizan 4ta Sesión del Consejo Consultivo de la Sindicatura en 2026

Con el objetivo de fortalecer la vigilancia en la aplicación de los recursos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, este jueves se llevó a cabo la 4ta Sesión del Consejo Consultivo de la Sindicatura de Chihuahua, correspondientes a la administración 2024-2027 encabezada por la Síndica Olivia Franco.

Durante la sesión, la Síndica Olivia Franco, acompañada por la Presidenta del Consejo, Laura Graciela Vega; el Consejero Joel Mireles; y el Secretario Técnico, Alejandro Martínez; se tomó protesta a los dos nuevos consejeros titulares: José Armandino Pruneda Sainz y Carlos Magno Jr.

Además, como punto central, se presentó el Quinto Informe de Actividades de la Sindicatura del periodo 2024–2027, en el que se detallaron las acciones realizadas en materia de vigilancia, supervisión y acompañamiento a la administración municipal.

En su informe, la Síndica Olivia Franco destacó que, en materia de auditorías y revisiones, se informó sobre la revisión de los estados financieros del Instituto de Cultura del Municipio, revisión de cumplimiento en asignación de vehículos sustitutos para patrullas arrendadas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como diversos programas operados por el DIF Municipal.

A la vez estuvo presente en la totalidad de las comparecencias y sesiones de Comisión de Hacienda y Planeación, donde se discutieron, analizaron y aprobaron anteproyectos para ejercicio 2026 de Tabla de Valores, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

Como parte del acercamiento con la ciudadanía, se resaltaron los programas “Sindicatura en tu Colonia” y “Sindicatura Cerca de Ti”. A través del primero, se realizaron 415 visitas en colonias como Lealtad II, San Rafael, Barrio del Norte, Madera 65, Mármol Viejo y Las Acacias, entre otras.

De las principales solicitudes ciudadanas, el 13% correspondió a mayor presencia policial, el 5% a recolección tardía de basura y el 1% a fallas en alumbrado público.

En el programa Sindicatura Cerca de Ti, se llevaron a cabo supervisiones en comunidades como El Charco y Guadalupe, atendiendo temas de alumbrado público, poda, reforestación y mantenimiento de canchas deportivas.

Respecto a obra pública, se informó que se autorizaron 5 licitaciones públicas, 32 adjudicaciones directas y una invitación a cuando menos tres, lo que derivó en 38 contratos con una inversión total de 513.5 millones de pesos.

Entre las obras más relevantes se encuentran la Comandancia Oriente, los programas emergentes por lluvias atípicas, la reubicación de línea de alta tensión en Vialidad Nogales e Industrias y la construcción de la gaza Teófilo Borunda–Periférico de la Juventud.

En el rubro de fraccionamientos, se logró la recepción definitiva de 10 desarrollos, seis pertenecientes a COESVI y cuatro a YVASA, alcanzando así el cumplimiento total en estos procesos.

Asimismo, se reportaron los resultados del Operativo Tianguis, realizado en espacios como el Eco-Centro, la Feria del Hueso, Expolíber Buen Fin, Guadalupano y Navideño, con la participación de 1, 294 tianguistas.

Finalmente, se presentaron los avances del Operativo Parques, en el que se inspeccionaron 78 áreas, de las cuales el 55.13% requirió algún tipo de atención, así como del Operativo Baches, donde se identificaron 122 baches y trabajos inconclusos atribuidos a la JMAS.

Durante el apartado de Asuntos Generales, se dio a conocer la convocatoria para la renovación de dos consejerías del Consejo Consultivo, reiterando el compromiso de la Sindicatura de promover la participación ciudadana y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia municipal.