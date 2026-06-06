Realiza SSPE traslado aeromedico desde Guachochi

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil, realizó un traslado aeromédico de emergencia para una mujer de 27 años, desde el municipio de Guachochi hacia la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de que recibiera atención médica especializada.

Esta acción forma parte de la estrategia de atención inmediata y coordinación institucional impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, para garantizar que las personas que habitan en las regiones más alejadas de la entidad puedan acceder oportunamente a servicios médicos de alta especialidad cuando su condición de salud así lo requiera.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades participantes, la paciente cuenta con antecedentes médicos de un tumor cerebral diagnosticado desde hace 14 años. Recientemente sufrió una caída que le provocó daño cerebral, por lo que fue necesario realizar su traslado urgente a un hospital de la capital del estado para recibir atención especializada.

El operativo se desarrolló mediante el uso de una de las aeronaves de la SSPE, lo que permitió reducir significativamente los tiempos de traslado y facilitar el acceso de la paciente a servicios médicos de mayor complejidad.

La coordinación entre la SSPE, la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil permitió que el traslado se realizara de manera segura y eficiente, priorizando en todo momento la integridad y el bienestar de la paciente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener disponibles sus capacidades aéreas para apoyar acciones humanitarias, de protección civil y atención médica de emergencia en beneficio de las y los chihuahuenses.