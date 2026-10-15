Realiza Municipio montaje de la segunda sección del arco norte de la Gaza atirantada

Continúan los trabajos para consolidar la estructura que dará soporte a esta importante obra vial

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, concluyó con éxito el montaje de la segunda sección del lado norte del arco que dará soporte a la Gaza atirantada, ubicada en la intersección de la avenida Teófilo Borunda y el periférico de la Juventud.

Para realizar estas maniobras, se contó con grúas de alta capacidad y personal técnico especializado, quienes llevaron a cabo las labores de izaje y colocación de esta pieza estructural, de más de 20 metros de longitud. En los próximos días continuarán los trabajos de soldadura para unir los elementos que conforman la estructura y avanzar en la consolidación del arco.

Con cada etapa realizada, esta obra emblemática del Chihuahua moderno avanza hacia su objetivo de mejorar la movilidad en uno de los puntos estratégicos de la ciudad. Una vez terminada, permitirá optimizar los desplazamientos y contribuir a reducir los tiempos de traslado de quienes circulan por el sector poniente de Chihuahua Capital.

Debido a las maniobras y los trabajos que se desarrollan en la zona, los carriles de la avenida Teófilo Borunda, en sentido del Centro hacia Reliz, a la altura del periférico de la Juventud, permanecen fuera de servicio. Por ello, se exhorta a la ciudadanía a respetar el señalamiento preventivo, conducir con precaución y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía desarrollando proyectos que a los habitantes de Chihuahua Capital a pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.