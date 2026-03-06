Realiza IMSS Chihuahua procedimiento de intervención cardiaca para evitar muerte súbita en paciente

Fue una atención oportuna, exitosa, compleja y de alta especialidad; la primera de su tipo en realizarse en un hospital público de la entidad.

Este procedimiento estuvo a cargo del equipo cardiología y hemodinamia del Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos” ubicado en la Ciudad de Chihuahua.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua realizó con éxito una intervención cardiaca, única y la primera en su tipo presentada en un hospital público en la entidad.

Lo anterior estuvo a cargo del equipo cardiología/electrofisiología del Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”, ubicado en la Ciudad de Chihuahua, realizada en la recién puesta en marcha Sala de Hemodinamia, que brinda una atención oportuna, que salva vidas.

Se trató de un procedimiento exitoso de ablación de arritmia cardiaca (desconectar una vía de conducción eléctrica anómala congénita del corazón) a una paciente de 26 años que presentaba episodios recurrentes de palpitaciones intensas y desmayos; situación que, incluso derivó en un accidente automovilístico.

La derechohabiente, sin antecedentes crónicos degenerativos, inició hace aproximadamente cuatro años con crisis súbitas de palpitaciones, que comenzaban y terminaban de manera repentina. Con el paso del tiempo, estos episodios aumentaron en frecuencia y duración, alcanzando hasta 220 latidos por minuto, lo que afectó de manera importante su calidad de vida y ponía en riesgo su seguridad.

Tras realizar los estudios correspondientes, el equipo médico detectó que el origen del problema era una vía eléctrica adicional en el corazón, conocida como “vía accesoria”, con la cual la paciente nació. Esta vía extra provocaba que los impulsos eléctricos circularan de manera inadecuada, desencadenando las taquicardias y los episodios de síncope (desmayo).

Para corregir esta alteración, se llevó a cabo un estudio especializado que permitió ubicar con precisión el punto donde se encontraba esta vía anómala. Posteriormente, mediante un procedimiento mínimamente invasivo llamado ablación cardiaca, se eliminó el tejido responsable de las arritmias utilizando energía controlada aplicada a través de un catéter.

La ablación cardiaca es considerada un procedimiento curativo en este tipo de casos, ya que permite que el corazón recupere su ritmo normal, evitando nuevas crisis. Gracias a esta intervención, la paciente podrá suspender el uso de medicamentos antiarrítmicos y disminuir el riesgo de presentar nuevamente desmayos o complicaciones asociadas a las taquicardias.

Este caso representa un avance significativo para el IMSS en Chihuahua, ya que anteriormente este tipo de pacientes debían ser referidos a hospitales de tercer nivel en otras ciudades.

Hoy, la posibilidad de realizar estos procedimientos en la entidad fortalece la capacidad resolutiva del Instituto y mejora de manera directa la calidad y oportunidad en la atención.

El IMSS Chihuahua reafirma así su compromiso con la salud cardiovascular de sus derechohabientes, acercando servicios de alta especialidad y brindando soluciones definitivas que impactan positivamente en la vida de las y los pacientes.

Con acciones como esta, el IMSS continúa consolidando una atención más cercana, resolutiva y humana, donde cada latido cuenta.

