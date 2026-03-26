Realiza FGE Occidente rastreo en el municipio de Guerrero

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de la Unidad Especializada en la investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, realizó un rastreo en el rancho El Álamo, en el municipio de Guerrero, como parte del seguimiento a carpetas de investigación de personas desaparecidas.

Los trabajos de búsqueda se llevaron a cabo desde temprana hora de ayer miércoles, en un espacio de siete kilómetros aproximadamente, en los que se realizó inspección y recorrido pedestre en busca de indicios de interés criminalística.

Al lugar accedieron por el camino que conduce de Cieneguita a Santa Rosa de Arisiachi del municipio de Guerrero.

En las actividades de rastreo y búsqueda participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, un perito especializado en criminalística de campo, sin que se obtuvieran resultados satisfactorios.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a las familias.