Realiza FGE Norte operativo de rastreo en un terreno baldío de la colonia Parajes de San José

Como parte de las indagatorias y en seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se llevó a cabo un rastreo en un terreno baldío del fraccionamiento Parajes de San José.

La intervención tuvo lugar esta mañana, en donde se recorrió y se inspeccionó de manera pedestre la zona desértica, de manera lineal y por cuadrantes, realizando sondeos con la barra metálica y realizando 120 pozos de sondeo sobre la superficie arenosa, además de que, con apoyo de una máquina retroexcavadora de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, se retiró minuciosamente la tierra en diversos puntos.

El rastreo fue realizado con el fin de localizar algún indicio o rastro biológico que lleve a la localización de una persona ausente, sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos.

Dicha acción estuvo encabezada por Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal especializados de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del área de Antropología, Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA) y la Comisión Local y Nacional de Búsqueda y un binomio canino de nombre “Lina”.

A estas acciones también se sumaron miembros del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y el colectivo de Familias Unidas por la Verdad y Justicia.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas.