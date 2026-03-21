Reafirma Marco Bonilla compromiso con la vida y la familia ante líderes evangélicos

• _Participaron pastores y pastoras de la región centro-sur del estado_

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 21 de marzo de 2026.- El alcalde Marco Bonilla sostuvo un encuentro con integrantes de la Confraternidad Ministerial Evangélica de la región centro-sur del estado, con quienes dialogó sobre las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal en favor de la dignidad de la persona, la protección de la vida y el fortalecimiento de la familia.

Durante la reunión, en la que participaron pastores y pastoras de distintas congregaciones, el edil reiteró que Chihuahua Capital ha mantenido una línea clara en la defensa de valores fundamentales, a través de decisiones públicas orientadas a fortalecer el tejido social.

“En este gobierno defendemos la vida, defendemos a la persona y defendemos a la familia. Creemos en la familia como la institución básica de la sociedad y en la vida como el valor más preciado”, expresó.

Marco Bonilla compartió que este enfoque ha sido presentado en espacios internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas en el marco del Día Mundial de las Ciudades, donde expuso el modelo de políticas públicas orientadas a la construcción de comunidades sostenibles con enfoque familiar.

Asimismo, destacó su participación en la Semana de México en la Universidad de Harvard, en Boston, donde Chihuahua compartió experiencias junto a ciudades como Guadalajara y Monterrey, abordando estrategias para atender problemáticas sociales como la violencia de género y la promoción de la narcocultura.

En este sentido, subrayó que su administración ha impulsado medidas para sancionar espectáculos que promuevan la violencia o contenidos que denigren a la mujer, decisiones que han comenzado a ser retomadas en otras ciudades del país.

“El combate a la violencia y a la normalización de la cultura del delito requiere firmeza y congruencia en las decisiones públicas”, señaló.

Por su parte, el pastor Bruno Escobar, representante de la Confraternidad Ministerial Evangélica de Chihuahua, agradeció la apertura del Gobierno Municipal y anunció la organización de una marcha en favor de la vida y la familia, programada para el próximo 30 de mayo, invitando al alcalde a sumarse a esta movilización ciudadana.

“El objetivo es convocar a la mayor cantidad de personas posible para enviar un mensaje claro sobre la importancia de la vida, la familia y las libertades”, expresó.