Raúl Jimenez regresa al Wolverhampton, el club donde se consolidó en el futbol europeo

El seleccionado mexicano Raúl Jiménez volverá al club donde se consolidó en el futbol europeo. El Lobo de Tepeji vestirá de nuevo los colores del Wolverhampton, equipo inglés que descendió esta campaña a la Championship (Segunda División) y que puso de nuevo en el canterano del América sus esperanzas en la ofensiva para volver a la Premier.

“El mexicano regresa a los Wolves con un contrato de dos años con opción a otro más, tras haber asegurado un lugar entre los mejores delanteros que han representado al Old Gold en la historia, y el más grande en la era de la Premier League del club. Durante su primera etapa con la camiseta del equipo entre 2018 y 2023, Jiménez marcó 57 goles en 166 partidos, contribuyendo a transformar a los Wolves de un conjunto recién ascendido en uno de los más temidos del futbol inglés”, explicó el equipo en un comunicado.

Jiménez tuvo una etapa dorada con los Wolves que lo convirtió en ídolo de su afición y despertó el interés de varios clubes europeos por ficharlo. Sin embargo, en 2020 sufrió una fractura de cráneo que lo alejó varios meses de las canchas.

“Raúl fue la figura central del equipo que compitió sin miedo contra la élite inglesa, y estuvo al frente de las actuaciones más memorables, ahora regresa al club donde se convirtió en una estrella de la Premier League. Su resiliencia tras la grave lesión en la cabeza que sufrió contra el Arsenal en 2020 y la determinación que demostró para recuperar su mejor nivel no hicieron sino reforzar la admiración que los aficionados sentían por él”, agregó el club.