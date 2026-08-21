Rafa Márquez no podrá llamar a todos los jugadores para su debut con el Tricolor 

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, reveló que Rafael Márquez no podrá llamar a todos los jugadores que contempla para su debut al frente del Tricolor en Baltimore debido a que hay un acuerdo para convocar a sólo dos futbolista por equipo para no afectar a la Liga Mx.

“El acuerdo que tenemos en este momento, y que así lo tiene también claro Rafa Márquez, es que en esa fecha en especial lo limitaremos a dos jugadores por club. Él está de acuerdo y después convocará al resto de los jugadores pasando esta fecha. Finalmente es un partido de preparación en donde está iniciando él su trabajo con los jugadores y consideramos que esto es adecuado para este compromiso”, indicó Sisniega.

El primer duelo de Márquez como timonel de la selección mexicana será el 26 de septiembre frente a Colombia. No obstante, esa fecha se empalma con la jornada 10 de la Liga Mx, por lo que los dueños de los clubes y la Federación acordaron sólo convocar a dos elementos por plantel.

La gira de presentación de Rafa Márquez con la selección continuará con otro encuentro ante Perú el 29 de septiembre en Nueva York y cerrará el 6 de octubre ante Chile en California. Se tiene contemplado un partido de la Nations League en México pero aún no se ha confirmado la sede.

Más tricolores a Europa

El directivo también señaló que además de Armando Hormiga González, se espera que sean más tricolores los que puedan fichar con equipos europeos después de la buena actuación que tuvo la selección nacional en el Mundial 2026.