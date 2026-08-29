Rafa Márquez conforma cuerpo técnico con experiencia internacional

Rafael Márquez definió el cuerpo técnico que lo acompañará al frente de la Selección Mexicana rumbo al proceso del Mundial 2030, con Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado entre sus principales auxiliares.

La Federación Mexicana de Futbol anunció este viernes que el equipo de trabajo del nuevo seleccionador estará integrado por Lillo, Guardado y Vidal Paloma como auxiliares técnicos; Xabier Mancisidor será entrenador de porteros y Pol Llorente continuará como preparador físico.

Lillo aporta más de cuatro décadas de experiencia como entrenador y recientemente formó parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, donde colaboró en dos etapas y conquistó, entre otros títulos, la Premier League. El español también tiene experiencia en México, donde dirigió a Dorados de Sinaloa, además de haber trabajado en España, Colombia, Japón, China y Qatar.

Guardado, en tanto, inicia una nueva etapa con el Tricolor después de disputar cinco Copas del Mundo y acumular 182 partidos con la Selección, cifra que, de acuerdo con la FMF, lo coloca como el futbolista con más apariciones en la historia del representativo nacional.



El ex capitán mexicano inició en 2025 su preparación como entrenador en el Betis Sub-19 y ahora volverá a coincidir con Márquez, con quien disputó los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.



Vidal Paloma completará el grupo de auxiliares. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en metodología, formación de entrenadores, técnica y táctica, además de participar como instructor en programas vinculados con la Real Federación Española de Futbol y el Programa Forward de la FIFA.Para la preparación de los arqueros, Márquez incorporó a Xabier Mancisidor, quien trabajó durante 13 temporadas como especialista de porteros del Manchester City.

Información de Agencia Reforma