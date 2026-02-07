Quiñones suma otro tanto y supera a CR7 en goleo en Arabia Saudita

Ciudad de México. Entrar a la cancha y sacudir las redes en la primera oportunidad pareciera convertirse en un acto habitual del mexicano Julián Quiñones. El ariete tricolor, que busca un lugar en la selección nacional para el Mundial 2026, marcó su gol 18 en la liga de Arabia Saudita en el empate 1-1 entre el Al Qadisiya y el Al Fateh, con lo cual superó a la estrella internacional Cristiano Ronaldo y sigue en la contienda por el título de goleo local.

El tricolor consiguió la igualada para el Al Qadisiya al minuto 13 tras recibir un pase dentro del área para definir con potencia frente al arco. Así, se equilibraba el juego luego de que el argentino Matías Vargas abrió el marcador a los 8 minutos.

Quiñones llegó por ahora a 18 tantos, uno más que el portugués Cristiano Ronaldo, ariete del Al Nassr, y está a un gol del líder Ivan Toney, delantero del Al Ahli.

Las estadísticas confirmar a Quiñones como el delantero mexicano con mejor efectividad en esta temporada. El ariete pretende ser parte del representativo Tricolor para la Copa del Mundo, aunque tiene como competencia a Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame y Armando Hormiga González.