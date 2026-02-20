Quiñones lanza guiño a Aguirre, anota triplete en la liga de Arabia Saudita

Desde Arabia Saudita, una liga naciente, el mexicano Julián Quiñones lanzó de nueva cuenta un mensaje a Javier Aguirre, técnico de la selección nacional, para ser considerado como parte del Tricolor en el Mundial 2026.

El ariete destacó ahora con un triplete para guiar a su equipo Al Qadisiya en la victoria por 4-2 frente al Al-Okhdood en el torneo local. Así, Quiñones llegó a 21 tantos en la temporada e incluso supera en el torneo árabe a la estrella internacional Cristiano Ronaldo, quien tiene 18 goles con el Al Nassr.

Además, se quedó a dos tantos del líder de goleo Iván Toney, del Al Ahli. Quiñones abrió el marcador a favor del Al Qadisiya a los 34 minutos al aprovechar un rebote dentro del área; después aumentó la cuenta al 74 y 87.

Con esto, firmó su tercer triple en la liga árabe. El delantero del Al Qadisiya pelea un lugar en la selección mexicana para disputar el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Como competencia, tiene a Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (Milán), Germán Berterame (Inter Miami) y Armando Hormiga González (Chivas).