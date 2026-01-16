¿Quién es Valeria Nicov? La novia 35 años menor de Sean Penn

Sean Penn fue visto en una cita con la actriz Valeria Nicov por California, sin embargo, su relación no es nueva

Después de su paso por los Golden Globes, el actor de 65 años, Sean Penn , fue visto caminando por Santa Mónica, California, de la mano de Valeria Nicov de 30 años. Si bien su relación ha sido pública desde noviembre de 2024, las fotografías de la pareja paseando han puesto la atención sobre la joven actriz y modelo.

La carrera de actriz y modelo de Valeria Nicov

Valeria Nicov es actriz y modelo. De acuerdo con su agencia, estudió actuación en la RADA Royal Academy of Dramatic Arts y en el Cours Florent, y como modelo ha trabajado con marcas como Carolina Herrera y Bonanza.

En el plano actoral ha participado en programas franceses como Mike o Don’t Worry About the Kids, así como en películas como Tenor o L’amour est une fête. Valeria Nicov también tuvo en un pequeño cameo en la serie Emily in Paris, donde actuó como camarera.

Valeria Nicov es una joven actriz y modelo. (Instagram – @valerianicov)

Valeria Nicov es una aficionada a montar a caballo

Gracias a su cuenta de Instagram podemos saber que Valeria Nicov es una aficionada de la equitación, lo que le ha permitido hacer sesiones con esa temática para Carolina Herrera o Dada Sports. Otros de sus hobbies son boxear y practicar yoga.

Además de ser una talentosa actriz y modelo, Valeria Nicov habla francés, inglés, español y ruso, esto según la biografía de la agencia de talentos que la representa.

Valeria Nicov es políglota y una aficionada de la equitación. (Instagram – @valerianicov)

Su cameo en Emily in Paris fue resultado de su gran amistad con Camille Razat, actriz que interpreta a Camille dentro de la serie. Su amistad es tan cercana que Valeria Nicov llama a Camille “su esposa” en una publicación dentro de su cuenta de Instagram.

Valeria Nicov y Camille Razat son mejores amigas. (Getty Images)

El amor de Sean Penn y Valeria Nicov

La primera vez que Sean Penn y Valeria Nicov fueron vistos juntos fue en septiembre de 2024, cuando Page Six publicó fotografías de los actores vacacionando en Madrid, España. Unos meses después, en noviembre de 2024, oficializaron su noviazgo al asistir juntos al Marrakech International Film Festival, donde Sean Penn recibió un premio para celebrar su carrera.

Esta fue la primera aparición pública de la pareja en noviembre de 2024. (Getty Images)

Su relación sorprendió a los fanáticos de Sean Penn porque, en junio de 2024, declaró a The New York Times que era feliz siendo soltero y manteniéndose alejado del drama innecesario de las relaciones.

Desde su confirmación como pareja, Sean Penn y Valeria Nicov han asistido a distintos eventos juntos, tales como el Festival de Cannes, donde vieron el documental del músico Bono o al Lumière Festival del que el actor fue invitado de honor.

La pareja tiene una diferencia de edad de 35 años ya que Sean Penn tiene 65 y Valeria Nicov 30. (Getty Images)

Las anteriores relaciones de Sean Penn

Antes de ser pareja de Valeria Nicov, Sean Penn estuvo casado en tres ocasiones: la primera con Madonna, de 1985 a 1989, la segunda con Robin Wright, de 1996 a 2010, y la tercera con Leila George, de 2020 a 2022. Además de ellas, el actor ha sido relacionado con Scarlett Johanson y Charlize Theron, aunque no llegaron al altar y fueron relaciones más cortas que el resto.

Madonna fue la primera esposa de Sean Penn. (Getty Images)

Tras el éxito de la película One battle after another, donde Sean Penn actúa, las miradas se han puesto sobre él y su novia Valeria Nicov, quienes, a pesar de tener 35 años de edad de diferencia, han cumplido dos años de relación juntos y parecen estar felices con su noviazgo.