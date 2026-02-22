Queman trailer de empresa parralense en Zacatecas por muerte de “El Mencho”

Tras los hechos delictivos en el Estado de Jalisco por la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, una empresa de origen parralense es víctima de los incendios presentados.

Se trata de la empresa Servicios Ecologicos, un trailer de esta cadena fue incendiado en las curvas de Santa Rosa, municipio de Moyahua de Estrada en el estado de Zacatecas.

Hasta el momento se desconoce el estado de los conductores, ya que no hay respuesta por ahora.

Cabe destacar que estos hechos se han dado en diferentes partes del país y hay codigo rojo en algunos estados, por el momento no se reportan muertes, solo daños materiales.