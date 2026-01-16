Que llegue Morena a gubernatura sería catastrófico para Chihuahua, necesario fortalecer alianza con el PAN: Arturo Medina

Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario de PRI en el Congreso del Estado, resaltó que las declaraciones del dirigente estatal de su partido, Alex Domínguez, fueron en torno a evitar que Morena llegue a la gubernatura de Chihuahua, por lo que considera necesario fortalecer la alianza electoral con el PAN.

“La declaración de nuestro presidente es un tema que va en el sentido de evitar que llegue el gobierno, los gobiernos de Morena a nuestro estado, que sería catastrófico para todos los chihuahuenses”, resaltó Medina Aguirre.

El líder de la bancada priista agregó que “en ese sentido era su declaración y sobre todo que, la alianza, la coalición sería un tema nacional, pero que es un tema que debe de fortalecerse”.

Asimismo, Arturo Medina reconoció que “nosotros tenemos una alianza política legislativa con Acción Nacional, que trata sobre temas importantes y sobre todo son de beneficio de los chihuahuenses”.

Además, el coordinador legislativo insistió que una posible alianza electoral entre el PRI y el PAN en el 2027 “sería por el bien de los chihuahuenses”.