Publica Municipio convocatoria de “Mi Beca Chihuahua 2026” en su modalidad de Excelencia

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a estudiantes del municipio de nivel primaria y nivel superior a participar en el programa “Becas de Excelencia”, cuyo objetivo es reconocer el alto desempeño académico mediante el otorgamiento de un apoyo económico.

La convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos de primaria de segundo a sexto grado, así como de nivel superior del segundo hasta el último semestre o cuatrimestre, que cuenten con promedio mínimo de 95, en escala de 100, correspondiente al periodo inmediato anterior y se puede consultar en: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias.

Las y los interesados deberán presentar su documentación completa en original y copia para cotejo, que incluye acta de nacimiento, CURP con QR, boleta oficial de calificaciones (no kardex), comprobante de domicilio en el municipio de Chihuahua, constancia de estudios vigente y estudio socioeconómico. En el caso de estudiantes de nivel superior, la constancia deberá especificar datos académicos completos. Para mayores de edad, se solicita credencial para votar vigente con domicilio en el municipio o carta de identidad expedida por la autoridad municipal.

Cuando la persona solicitante sea menor de edad, el trámite podrá realizarlo madre, padre, hermanos mayores de edad, abuelos o tutor legal, quienes deberán presentar identificación oficial y, en su caso, documentación que acredite el parentesco o la tutela. También se contempla a hijas e hijos de policías o bomberos caídos en cumplimiento de su deber, siempre que cuenten con reconocimiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El registro podrá realizarse de manera presencial o en línea.

Registro digital: a través de la plataforma https://beneficiarios.mpiochih.gob.mx/, disponible del 02 al 06 de febrero de 2026.

Registro presencial: Zona urbana: del 03 al 06 de febrero de 2026, en los Centros de Recepción autorizados.

Zona rural: del 26 de enero al 06 de febrero de 2026, en los Centros de Recepción correspondientes.

Al finalizar el registro, se generará un folio, el cual deberá resguardarse, ya que no será posible realizar cambios o complementar información posteriormente.

La lista de personas beneficiarias se publicará en el periódico de mayor circulación del municipio, en el sitio web oficial del Gobierno Municipal de Chihuahua (http://www.municipiochihuahua.gob.mx) y en la página de Facebook de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al Departamento de Fomento Educativo al teléfono 072, extensiones 6520 y 6566, o acudir a las oficinas ubicadas en calle Segunda No. 4, esquina con avenida Juárez, colonia Centro.