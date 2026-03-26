PT dobló a Morena… Plan B sí, revocación en 2027, no-Informe legislativo-Quejas y más quejas vs Conagua-El susto de Berthita

Aunque el Plan B de Claudia Sheinbaum se aprobó en lo general en el Senado con 87 votos a favor y 41 en contra, el PT logró doblarle las manos a Morena en lo que respecta a la revocación de mandato, condición que impusieron los petistas para acompañar la iniciativa de la Presidenta que anoche quedó lista en la Cámara Alta y que será enviada a la Cámara de Diputados para ser discutida y votada. El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, fue quien desde tribuna dejó en claro que acompañarían la propuesta del Plan B, no así la revocación de mandato que Sheinbaum y Morena pretendían realizar en junio del 2027, y tanta era la necesidad de los morenistas de que sus aliados los acompañaran para no recibir otro batacazo, que hasta con el rechazo a la revocación por parte de Anaya, el coordinador de los senadores morenos, Ignacio Mier, incluso le aplaudió de pie a su homólogo petista, así que mientras algunos morenistas celebraban, otros se indignaron por la imposición de sus aliados y ahora lo que sigue es que el Plan B corra la misma suerte en la Cámara baja, los legisladores que integran la 4T volverán a cerrar filas ya sin el fantasma de la revocación de mandato que el régimen tenía planeado imponer en el 2027.

Entre los puntos más trascendentales del mentado Plan B es la reducción de recursos a los Congresos estatales y al Senado, limitar a 15 el número máximo de regidores en los Ayuntamientos, eliminar prestaciones onerosas en órganos electorales y prohibir la contratación de seguros con recursos públicos, además de que todas las entidades públicas federales, estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México deberán ajustar las remuneraciones de sus funcionarios. También se corrigió lo enviado por el “duende machista”, al mantener la paridad de género.

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En donde hoy se presentará un informe de las audiencias públicas que realizó el Congreso del Estado para escuchar opiniones respecto a la elección directa de regidurías, es en la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el diputado Memo Ramírez. Y es que el también presidente del Congreso del Estado, quien por cierto fue el que propuso la realización de estas audiencias públicas que se llevaron a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, tiene programado encabezar la reunión de dicha Comisión al concluir la sesión ordinaria de este día en el Congreso del Estado, luego de que existen dos visiones que chocan en el Legislativo: la de la bancada de Morena, la cual pretende abrir la elección de regidores al voto directo de los ciudadanos, y la de la fracción parlamentaria del PAN, que si bien considera que en los municipios más poblados sí podría llevarse a cabo una demarcación territorial para cada edil, busca que no se generalice en los 67 Ayuntamientos, pues cada municipio en el estado varía de acuerdo a la extensión y población.

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Ante las constantes quejas por parte de los agricultores, en especial los de la región centro sur, quienes han denunciado la inoperancia e inutilidad de la Conagua que aquí en el estado dirige Román Alcántar, hoy a las 10 horas, el funcionario federal saldrá a cuadro a ofrecer su versión acompañado del subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso. Según los agricultores y hasta el mismo alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, a ambos funcionarios se les ha hecho bolas el engrudo y nomás no dan el ancho al frente de esa importante dependencia federal que de plano no da pie con bola, además de que los afectados también han denunciado extorsiones, pago de cuotas y hasta una red de presunta corrupción que tendría como cabeza a Alcántar Alvídrez, tan es así que de nueva cuenta, han vuelto a pedir la cabeza de ese personaje que demuestra una y otra vez que el puesto le quedó gigantesco.

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Ya que andamos con cuestiones del agua, los que ayer se reunieron son el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua capital, Alan Falomir y la diputada local panista Nancy Frías, los cuales sostuvieron un encuentro para resolver cuestiones de abastecimiento del vital líquido para las colonias del Distrito 12 que “La China” representa en el Congreso del Estado. Ambos mozuelos andan movidos para aparecer en la boleta electoral en junio del 2027, Falomir pretende la alcaldía y en una de esas le caería alguna diputación local, mientras que Frías iría por la reelección, así que ambos saben perfectamente que el tema del agua es un asunto sensible que cala hondo en los ciudadanos, motivo por el que no han quitado el dedo del renglón de ofrecerles un mejor servicio a través de obras y gestiones.

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Mientras la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, se concentró a mitad de semana en el trabajo territorial en Ciudad Juárez, su homóloga de Morena, Briguite Granados, ayer reunió a los coordinadores de la estructura territorial morenista para alistar todo lo que conlleva la realización de las asambleas que conformarán los Consejos Municipales, por lo que este fin de semana, la dirigencia estatal morena sentará las bases estructurales para el proceso electoral en los municipios de Balleza, Coronado, Galeana, Gómez Farías, Guadalupe, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Manuel Benavides, Matachí y Matamoros, con la mira puesta en contar con Consejos y por tanto estructura, en los 67 municipios del estado. Todo esto mientras en la torre legislativa todavía resuenan los ecos del choque entre el coordinador de la bancada Cuauhtémoc Estrada y el diputado local Óscar Avitia, quien también le sugirió imparcialidad al primero en lo que respecta a hacer públicos sus quereres por las “corcholatas” a la gubernatura, luego de que Estrada Sotelo volviera a criticar a Granados de la Rosa al acusarla de no ofrecer piso parejo a pesar de ser la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Todo un capítulo de La Rosa de Guadalupe versión guinda.

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La que se llevó el susto de su vida es Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte que ayer fue detenida por agentes del ICE en El Paso, Texas, debido a que no contaba en su momento con los documentos que comprobaran su situación migratoria, por lo que de inmediato el hecho se viralizó y hasta trascendió que pudiera tratarse de una detención con fines de extradición, sin embargo, con todo y que fue fichada por el ICE, sus familiares aclararon que todo se trató de un malentendido por una situación meramente migratoria, así que se prevé sea liberada en las próximas horas… a menos que desde México, alguna autoridad federal, llámese la FGR, cambie de opinión y aproveche el caos para que sea extraditada y ejecutarle una orden de tacos.