Protestan padres de familia en primaria Praxedis G. Guerrero; exigen destitución de directora

Padres de familia de la escuela primaria Praxedis G. Guerrero, ubicada en el cruce de las calles 27 y Coronado, en la colonia Obrera, se manifestaron desde temprana hora para exigir la destitución de la directora, ante una serie de inconformidades relacionadas con la seguridad de los estudiantes y un presunto caso de acoso escolar ocurrido al interior del plantel.

Entre sus principales reclamos, los manifestantes señalaron que hace aproximadamente 15 días un hombre desconocido habría ingresado a las instalaciones durante la hora de salida e intentado sustraer a una estudiante. De acuerdo con sus versiones, el sujeto entró directamente a un salón donde se encontraba una niña sola y gritó su nombre. Tras las quejas generadas por el incidente, personal directivo entrevistó al hombre, quien presuntamente aseguró no conocer a la menor y posteriormente se retiró.

Los padres afirmaron que fue hasta el día de ayer cuando recibieron información sobre lo ocurrido, mediante un comunicado enviado por la propia dirección escolar. Esta situación incrementó el malestar entre las familias, que cuestionaron la manera en que se informó sobre el hecho y las medidas de seguridad implementadas para proteger a los alumnos.

A las inconformidades se suma un presunto caso de acoso escolar, en el que, según denunciaron los padres, varias niñas habrían ahorcado a una compañera. Ante la manifestación, una unidad de la Policía Municipal acudió desde temprano para resguardar el lugar, luego de un conflicto previo entre padres de familia y la directora. De acuerdo con los manifestantes, la directiva decidió no presentarse debido a problemas de salud que habría experimentado durante el enfrentamiento inicial. Mientras tanto, las familias comenzaron a recolectar firmas para respaldar su exigencia de que sea removida del cargo.