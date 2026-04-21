Prórroga de alto el fuego de Trump busca “ganar tiempo” para ataque sorpresa: asesor iraní

Teherán. La prórroga del alto el fuego anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una “estrategia para ganar tiempo” con vistas a un ataque sorpresa, declaró este martes un asesor del presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf.
El asesor de Qalibaf señaló en una publicación en X que la continuación del bloqueo estadunidense de los puertos iraníes. “El bando perdedor no puede imponer sus condiciones. La continuación del asedio no es diferente de un bombardeo y debe ser respondida con una respuesta militar”, indicó Mohammadi en su post. “Ha llegado el momento de que Irán tome la iniciativa”, agregó.