Prórroga de alto el fuego de Trump busca “ganar tiempo” para ataque sorpresa: asesor iraní

Teherán. La ⁠prórroga ⁠del ⁠alto el fuego anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ⁠una “estrategia ​para ganar tiempo” ⁠con vistas a un ‌ataque ‌sorpresa, declaró este martes un asesor ​del presidente ​del ​Parlamento iraní ‌y principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf.

El asesor de Qalibaf señaló en una publicación en ‌X que la continuación del ⁠bloqueo estadunidense de los puertos ⁠iraníes. “El bando perdedor no puede imponer sus condiciones. La continuación del asedio no es diferente de un bombardeo y debe ser respondida con una respuesta militar”, indicó Mohammadi en su post. “Ha llegado el momento de que Irán tome la iniciativa”, agregó.